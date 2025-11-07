El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este jueves en Miami que «el socialismo ha entrado» a Estados Unidos «por la costa este», en referencia a los resultados de las elecciones del martes en las que los demócratas ganaron importantes contiendas locales como la Alcaldía de Nueva York.

Durante su intervención en el America Business Forum (ABF), Milei señaló que el kirchnerismo no es más que una de las «sucursales del socialismo del siglo XXI» y advirtió sobre su influencia en territorio estadounidense. «Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos», agregó.

Aunque no precisó nombres, sus declaraciones se produjeron luego de la elección en Nueva York de Zohran Mamdani, un demócrata socialista y el primer alcalde musulmán y más joven de la ciudad.

Milei expresó su convicción de que «absolutamente vamos a hacer a Argentina y a América ‘great again’ (grandes de nuevo)» y alentó a no dejarse intimidar por los recientes resultados electorales en varios estados.

Estas palabras siguieron al pronunciamiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien en el mismo foro aseguró que Miami será un refugio para quienes escapen del «régimen comunista» en Nueva York tras el ascenso de Mamdani.

Esta visita de Milei a Estados Unidos es la primera después de la victoria histórica de su movimiento político, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que su partido obtuvo más del 40% de los votos y reforzó su presencia en el Congreso.

Trump en la Casa Blanca

Previo a esto, Milei se reunió con Trump en la Casa Blanca para recibir su apoyo y concretar un acuerdo ‘swap’ por 20.000 millones de dólares, así como un pacto para la compra de pesos argentinos, medidas que contribuyeron a estabilizar la economía argentina en la antesala electoral.

El presidente argentino valoró especialmente un acuerdo para la compra de carne de res argentina por parte de Estados Unidos, con una cuota cuatro veces superior a la anterior, agradeciendo a Trump y su administración por esta concreción comercial.

Finalmente, Milei destacó que estos avances son solo el inicio de una serie de acuerdos comerciales pendientes que ambos países planean rectificar y fortalecer en el futuro próximo.