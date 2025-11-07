Sólo 5.420 tiendas de campaña han accedido a Gaza a través de las agencias de la ONU en casi un mes de alto el fuego, a pesar de que el acuerdo estipula la entrada de un total de 190.000 para atender a la población desplazada, informó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En los últimos días, han ingresado alrededor de 1.000 tiendas y cerca de 10.000 bienes no comestibles como mantas, colchonetas y sets de cocina. Aun así, la necesidad de tiendas de campaña sigue siendo crítica para los miles de gazatíes desplazados que no tienen dónde refugiarse tras la destrucción masiva de sus hogares.

Las agencias humanitarias advierten que la llegada del invierno representa un nuevo desafío, ya que la mayoría de la población deberá pasar la temporada en condiciones precarias y hacinamiento dentro de estas tiendas.

Según los datos oficiales, el 4 de noviembre se descargaron 154 camiones de ayuda en los cruces fronterizos, el 54% con asistencia alimentaria. A pesar de ello, las necesidades requieren entre 500 y 600 camiones diarios para cubrir la demanda de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.

Ejército israelí

La Oficina de la ONU señala que el Ejército israelí continúa clasificando como material de “uso dual” objetos indispensables tales como vehículos, paneles solares, letrinas móviles y equipos médicos, negando su acceso a Gaza. En total, Israel rechazó 107 peticiones de ingreso de materiales humanitarios, la mayoría pertenecientes a 30 ONGs que trabajan en la zona.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, la Franja de Gaza ha sufrido más de 69.000 muertes, entre ellos numerosos civiles, y la población permanece en estado crítico pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, ya que siguen registrándose ataques esporádicos y un control militar riguroso sobre gran parte del territorio.

La situación humanitaria sigue siendo alarmante y las organizaciones internacionales hacen un llamado urgente para abrir los canales de ayuda y proteger a la población civil de una crisis que no da tregua.