Los Navegantes del Magallanes anunciaron el regreso de Yadier Molina como mánager del equipo, en reemplazo de Eduardo Pérez, para el resto de la temporada 2025-2026.

El puertorriqueño, de 43 años de edad, asumirá la dirección del Buque para la próxima semana. Mientras tanto, Mario Lissón será el piloto interino.

Para Yadier Molina, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, será su segunda experiencia en la LVBP, ambas con el Magallanes, luego de dirigir al club en la temporada 2022-2023.

«Yo soy un campeón. Mi objetivo siempre será ganar el título, y en la primera oportunidad no pude hacerlo, pero ahora tengo un segundo chance. Quiero volver a probarme», dijo el piloto en la rueda de prensa virtual de presentación.

«La posibilidad de regresar se fue dando en los últimos dos o tres días. Esta vez se dio en una circunstancia que no hubiese deseado. Tengo mucho respeto por Eduardo Pérez, les aseguro que hizo todo lo posible por ganar juegos. Pero en el beisbol ocurren muchas difíciles de comprender», continuó.

En su anterior experiencia, su primera como estratega en cualquier liga profesional, el boricua condujo al navío hacia el Round Robin, aunque finalmente, quedó sin opciones de avanzar a la Gran Final y optar al bicampeonato, en la última jornada del Todos Contra Todos.

«Soy más maduro. La experiencia se gana en el terreno. Yo estoy muy agradecido con el Magallanes, porque acá me dieron mi primera oportunidad y, desde entonces, quedé con este equipo en el corazón», valoró Yadier Molina.

Asimismo, indicó que «uno aprende, recibiendo golpes e insultos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Estoy preparado».

Desvinculación: Magallanes y Eduardo Pérez

La directiva del Magallanes y Eduardo Pérez se desvincularon luego de la derrota del miércoles ante los Bravos de Margarita, que dejó a la divisa con récord de 5-11 en el último lugar de la tabla de clasificación, entre otras cosas por ser el peor equipo empuñando el bate.

«No estamos jugando solos, los demás equipos también tienen lanzan», analizó sobre la situación del equipo, que inició la jornada del jueves como el peor bateo colectivo en múltiples departamentos.

«¿Cómo podemos anotar una carrera sin dar hits? Aplicando los fundamentos. Tomando boletos, robando bases, tocando la bola, y conectando flys de sacrificio. Estamos en una mala posición, pero eso va a mejorar. Lo ideal es ganar bateando mucho, pero también tenemos que aprender a ganar juegos 1-0 o 2-1», apuntó.

En esa situación, con diferencia de una carrera, el Magallanes amaneció el jueves con marca de 4-7.

«Son equipos, años y talentos diferentes», comparó sobre el roster que se encuentra ahora en su segunda travesía.

«Hay que trabajarlo con el cuerpo técnico y meterles en la cabeza que ellos pueden hacer el trabajo. Para mí, es muy importante la unión. Puedes tener un equipo con poco talento, pero si está unido, podemos competir con cualquiera. Hay que quitar el ego. Yo jugué 19 años en Grandes Ligas, y lo que me hizo ser ganador, fue dejar a un lado el ego», aseguró.

El Recorrido

Luego de su primera participación como capataz de los bucaneros, el oriundo de Bayamón dirigió a Puerto Rico en el Clásico Mundial 2023 y los llevó hasta los cuartos de final.

Ya en la 2023-2024 asumió el reto en su isla natal y se proclamó campeón de la Liga Roberto Clemente con los Criollos de Caguas.

En la 2024-2025, entretanto, enfrentó en República Dominicana un desafío similar al que ahora encuentra con el Magallanes. Asumió como mánager de las Águilas Cibaeñas luego de un inicio de 2-7 y logró dar un giro de tuerca para clasificarlos al Round Robin.

«Nos fue muy bien el año pasado en LIDOM. Dio resultado porque los jugadores respetan tu trayectoria, y creas un respeto mutuo», comentó Molina.

«En Magallanes sé que las cosas también van a mejorar. Hay que hablar mucho con los peloteros en situaciones así. Solo se puede ir hacia arriba», cerró.

RÉCORD COMO MÁNAGER DE YADIER MOLINA

– 29-27 con Navegantes del Magallanes en la LVBP (2022-2023)

– 21-19 con Criollos de Caguas en la Liga Roberto Clemente (2023-2024)*

– 26-15 con Águilas Cibaeñas en LIDOM (2024-2025)*

– 3-2 con Puerto Rico en Clásico Mundial de Beisbol (2023)