El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que, pese a la falta de reacción en muchos países del mundo en el conflicto en la Franja de Gaza, Argentina «no silencia ante el terror de Hamás» y exigió «la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados», entre ellos 11 argentinos.

«Hoy muchos países del mundo libre se arrepienten de aquella actitud de silencio frente a las atrocidades de los nazis. Para que la historia no se repita, nosotros, quienes defendemos la libertad, tenemos la obligación de que eso no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde. Argentina no silencia frente al terror de Hamás», dijo en Buenos Aires durante un acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en el Museo de la Shoá.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este viernes medidas cautelares contra Israel para pedirle pasos «inmediatos y efectivos» que impidan la comisión de un genocidio en Gaza y que castigue cualquier incitación al exterminio de los palestinos de la Franja, aunque no le exigió un «alto el fuego» como había solicitado Sudáfrica.

El mandatario argentino, que no es judío pero en los últimos meses ha abrazado el judaísmo y ha mostrado su postura favorable hacia Israel, no se refirió particularmente a la medida dictada este viernes por la corte de La Haya.

«Bajo mi mandato me comprometo a continuar trabajando con las organizaciones de la comunidad (judía en) Argentina para lograr una sociedad más respetuosa de la diversidad cultural y religiosa», aseguró el presidente.

Milei se comprometió, además, a «fortalecer el vínculo diplomático, comercial y de amistad con el Estado de Israel».

Tierra Santa

El presidente también confirmó que viajará en las próximas semanas a los territorios conocidos como ‘Tierra Santa’, en el territorio que se disputan Israel y varios países árabes.

«(Esta visita) constituirá un nuevo capítulo en la fraternidad entre nuestras dos naciones, también en el marco de los 30 años del atentado a la AMIA», dijo el presidente en alusión al ataque sufrido por esa mutua judía en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, el peor atentado en la historia de Argentina, que dejó 85 muertos y 300 heridos.

La Justicia argentina responsabiliza de su autoría al Gobierno iraní de entonces y al grupo libanés Hizbulá.

En este sentido, Milei aseguró que «trabajará para apoyar la justicia y poner fin a la impunidad que rodea a este crimen aberrante».

En el acto en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, Milei estuvo acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la canciller, Diana Mondino; los titulares de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Defensa, Luis Petri; el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri; miembros de las asociaciones judeoargentinas y supervivientes de la Shoá.