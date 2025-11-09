La cineasta y artista multimedia china Yi Zhou acusó al actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por su papel en Avengers y nominado al Oscar, de acoso sexual e intimidación, poniéndolo en el centro de una nueva controversia. Las declaraciones, difundidas por la propia Zhou a través de redes sociales, generaron una rápida repercusión mediática y una ola de reacciones en la industria.

Según la versión de la denunciante, el contacto con Renner comenzó en junio de 2025, cuando el actor supuestamente le envió fotografías íntimas no solicitadas por mensajes directos y WhatsApp. Zhou afirma que el intérprete la habría “seducido” bajo la promesa de una relación seria, mientras ambos colaboraban en proyectos profesionales.

Un encuentro que terminó en denuncia

La artista asegura que el episodio más grave ocurrió en la casa del actor en Nevada, donde Renner presuntamente se mostró “intoxicado y violento”, llegando a gritarle. Más tarde, al confrontarlo, Zhou afirma que él la amenazó con una posible deportación si hablaba del incidente, lo que la dejó “conmocionada y asustada”.

Yi Zhou compartió capturas de pantalla y registros escritos para respaldar sus acusaciones, afirmando que su intención no es la venganza sino la “transparencia” sobre lo que considera un reflejo del “lado oscuro de Hollywood”.

La respuesta del actor y su equipo legal

El equipo de Jeremy Renner negó categóricamente todas las acusaciones. Un representante del actor declaró a varios medios que “las alegaciones son totalmente inexactas y falsas”.

Su abogado, Marty Singer, envió una carta de cese y desista a Zhou, calificando las declaraciones como “falsas, escandalosas y altamente difamatorias”. Según la defensa, la cineasta “persiguió y acosó agresivamente” a Renner, y ellos solo tuvieron un encuentro breve y consensuado que terminó en agosto de 2025.

Una batalla de versiones

Hasta el momento, ninguna de las partes ha presentado cargos formales, pero el caso continúa escalando tanto en el plano mediático como legal.

Mientras los seguidores del actor y la comunidad artística se dividen en opiniones, la historia sigue desarrollándose en una disputa que promete marcar un nuevo capítulo en la conversación sobre poder y abuso en Hollywood.