La música de Olivia Rodrigo ha sonado en estadios, premiaciones y listas globales. Sin embargo, la artista estadounidense jamás imaginó escuchar una de sus canciones en un video oficial del gobierno de Estados Unidos, y menos con un propósito político.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta oficial de Instagram un clip de propaganda para promover las llamadas “autodeportaciones”. En el material se muestran escenas de arrestos y persecuciones de migrantes por parte de agentes del ICE, seguidas por imágenes que presentan la supuesta “paz” de quienes regresan voluntariamente a sus países.

De fondo, se escucha un fragmento de “All-American Bitch”, uno de los temas más emblemáticos de Rodrigo, incluido sin su autorización.

“No usen mis canciones para su propaganda racista”

El uso no autorizado provocó una ola de críticas en redes sociales. Usuarios calificaron el video como “diabólico” y “deshumanizante”.

Pero la reacción más contundente vino de la propia Olivia Rodrigo, quien expresó su rechazo al gobierno estadounidense a través de un mensaje directo en redes sociales: “No vuelvan a usar mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio.”

Horas después, el mensaje desapareció sin que se aclarara si fue eliminado por la cantante o por moderadores de la plataforma.

Respuesta oficial y antecedentes

Según el portal TMZ, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional respondió con dureza: “Sugerimos que la Sra. Rodrigo agradezca el servicio de nuestros agentes, en lugar de menospreciar su sacrificio.”

No es la primera vez que la intérprete de Vampire se pronuncia contra la política migratoria estadounidense. En junio pasado, tras una serie de redadas en Los Ángeles, Rodrigo escribió: “Los Ángeles simplemente no existiría sin los inmigrantes.”

Finalmente, la controversia reabre el debate sobre los límites del uso de obras artísticas en mensajes políticos y la responsabilidad del gobierno al emplear material con derechos de autor.