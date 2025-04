Los Houston Rockets respondieron este miércoles y empataron por 1-1 la serie tras someter a los Warriors por 109-94, pero la peor noticia para Golden State fue la lesión de un Jimmy Butler que abandonó el encuentro en el primer cuarto por una contusión en la pelvis.

Butler sufrió una fea caída en la lucha por un rebote después de que Amen Thompson chocara con él y desestabilizara en el aire al jugador de los Warriors, quien ya no regresó a la cancha y se hará una resonancia magnética el jueves.

La exestrella de los Miami Heat ha sido crucial en la resurrección de los Warriors, que desde que debutó Butler el 8 de febrero acumulan un 25-9 contando temporada regular ‘play-in’ y ‘playoff’.

El próximo encuentro se jugará en tres días cuando el Chase Center de San Francisco acoja el sábado 26 el tercer duelo de la serie. El cuarto se disputará en el mismo estadio el lunes 28.

Además de Butler, los Warriors tuvieron que lidiar con un Brandin Podziemski que no se encontraba bien y que solo jugó 14 minutos con 0 puntos.

En cambio, los Rockets se rehicieron y recuperaron sensaciones, especialmente un Jalen Green excelente que fracasó en el primer partido con solo 7 puntos y un terrible 3 de 15 en tiros de campo pero que esta noche dio un recital con 38 puntos (13 de 25 con 8 de 18 en triples), 4 rebotes y 6 asistencias.

Además, Jalen Green empató con 8 el récord de triples en un partido de ‘playoff’ para un jugador de Houston.

A su lado destacaron Alperen Sengun (17 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias), Dillon Brooks (16 puntos) y Tari Eason (14 puntos y 6 rebotes). Los de Ime Udoka arrasaron en la lucha por el rebote con 47 por los 33 de los Warriors.

En cuanto a Golden State, Stephen Curry fue el más productivo con 20 puntos (6 de 15 en tiros con 4 de 9 en triples), 5 rebotes y 9 asistencias pero perdió 6 balones. Draymond Green se quedó en 8 puntos y cometió 5 pérdidas.

El segundo partido de esta serie volvió a ser un duelo muy físico, afilado y con varios rifirrafes y técnicas en los dos equipos, sobre todo al final del partido, sin que llegara la sangre al río.

Donovan Mitchell le da a Cleveland el 2-0

Donovan Mitchell firmó este miércoles un último cuarto espectacular con 17 puntos para que los Cleveland Cavaliers (primeros del Este) derrotaran por 121-112 a los Miami Heat (octavos) y se colocaran con 2-0 en esta serie de primera ronda.

Miami acogerá los dos próximos encuentros, que se jugarán el sábado y el lunes.

Mitchell había tenido una noche discreta con solo 13 puntos en los tres primeros cuartos, pero su explosión anotadora en el último periodo fue fundamental para que los Cavaliers se anotaran el triunfo.

El escolta acabó con 30 puntos (10 de 21 en tiros de campo con 7 de 10 en triples), 6 rebotes y 6 asistencias. También destacaron Darius Garland (21 puntos y 9 asistencias) y Evan Mobley (20 puntos y 6 rebotes) en unos Cavaliers con un 48,9 % en triples (22 de 45).

Ese fabuloso acierto desde el perímetro permitió que los Cavaliers rompieran el récord de la NBA de triples en un cuarto de ‘playoff’ gracias a los 11 que metieron en el segundo periodo.

Por su parte, los Heat se mostraron competitivos como en el primer encuentro y no se vinieron abajo pese a un -19 en el segundo cuarto. Pero, aunque estrecharon el margen en el desenlace, tampoco esta vez fue suficiente.

Tyler Herro fue el más productivo de Miami con 33 puntos (14 de 24) y 6 rebotes. Bam Adebayo rozó el triple-doble pero estuvo flojo de cara a canasta (11 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias).

Celtics ganan sin Tatum pero con Brown

Sin un Jayson Tatum que se perdió un partido de ‘playoff’ por primera vez en su carrera, los Boston Celtics, con un Jaylen Brown fantástico, sacaron adelante este miércoles por 109-100 su duelo ante los Orlando Magic y se pusieron con 2-0 en esta serie de primera ronda.

La eliminatoria viaja ahora a Orlando, donde se disputarán el tercer y el cuarto partido el viernes 25 de abril y el domingo 27, respectivamente.

Tatum no saltó a la cancha este miércoles por los problemas en la muñeca que sufrió en el primer partido ante los Magic (séptimos del Este). No parece nada serio pero los Celtics (segundos) prefirieron no forzar con su estrella, que había jugado 114 partidos consecutivos en ‘playoff’ en ocho temporadas.

Por su parte, Brown entendió que era su momento y firmó una gran actuación con 36 puntos (12 de 19 en tiros con 5 de 7 en triples), 10 rebotes y 5 asistencias.

Kristaps Porzingis (20 puntos y 10 rebotes), Derrick White (17 puntos y 6 rebotes) y Payton Pritchard (14 puntos) acompañaron a Brown. El dominicano Al Horford ocupó el puesto de titular de Tatum y aportó 9 puntos y 10 rebotes.

El desarrollo del encuentro fue parecido al del anterior partido, con una primera mitad floja para los Celtics (50-47), un tercer cuarto en el que metieron una marcha más (31-24) y unos Magic en los que Paolo Banchero y Franz Wagner volvieron a quedarse demasiado solos en ataque.

Banchero rozó el triple-doble con 32 puntos (12 de 25), 9 rebotes y 7 asistencias mientras que Wagner logró 25 puntos en unos Magic con un pobre 24,1 % en triples (7 de 29) y que perdieron la batalla bajo los aros (46 rebotes de Boston por 34 de Orlando).

La imagen de la noche la protagonizó Porzingis, que quedó sangrando por la frente tras recibir un codazo de Goga Bitadze en la lucha por un rebote.

El gigante letón abandonó momentáneamente el partido pero pudo regresar a la cancha y el TD Garden la aplaudió como a un héroe por su sacrificio y garra.