Rougned Odor al primer envío. Siempre. La máxima se cumplió y, con un jonrón solitario, el slugger marcó la diferencia para el triunfo de Navegantes del Magallanes 6-5 sobre Tigres de Aragua el miércoles, en el primero de dos juegos seguidos entre ambos equipos.

Como primer bateador del octavo inning, y en duelo de zurdos, el zuliano desapareció la bola contra Christian Suárez, quien no había permitido vuelacercas en 18.2 entradas previas en la temporada, pero terminó encajando la rayita que significó la quinta derrota consecutiva de los bengalíes.

Ese batazo, además de romper la paridad que había en la pizarra 5-5, hasta ese momento, también le permitió al Magallanes ascender en la tabla de posiciones por primera vez en la campaña hasta el cuarto lugar, último que ofrece un boleto directo al Round Robin. En tanto, Aragua salió de puestos de postemporada, también por primera ocasión en el certamen.

Rougned Odor, quien ya había sido el héroe del lunes para dejar en el terreno a Águilas del Zulia con un cuadrangular de dos carreras ante Silvino Bracho, uno de los mejores cerradores de la liga, volvió a encumbrarse como figura.

Tanto esa conexión ante Bracho, como está frente a Suárez, fueron al primer lanzamiento del turno, situación en la que exhibe una línea ofensiva de .407/.429/.889 para OPS de 1.318 y cuatro jonrones en 27 veces al bate en la zafra.

Ahora, los cuatro estacazos de vuelta entera que registra en esa condición, representan el 40 % de los 10 en total que acumula en el certamen, una nueva marca personal en su carrera en la LVBP. Convirtiéndose, además, en el primer bateador zurdo venezolano en la historia del Buque con una contienda de doble dígito de bambinazos, de acuerdo con Pelota Binaria.

Reyes sigue inmenso

Jesús Reyes (3-0), séptimo de siete brazos utilizados por el mánager Yadier Molina, se apuntó el triunfo al trabajar un episodio en blanco, a pesar de recibir dos hits, incluido un doble de Keyber Rodríguez.

El importado sumó su aparición 31 de la temporada, para encabezar ese departamento en el circuito, como también lo hace en el de holds (11). En tanto, extendió a siete su racha de presentaciones sin permitir carreras, todas las que tiene en diciembre (en 8.2 IP) y a 12 salidas seguidas la cadena sin tolerar rayitas limpias (en 14.2 IP).

Tras recibir el tubey de Keyber Rodríguez, el quisqueyano vio como Lorenzo Cedrola conectó un sencillo corto hacia el jardín derecho, en el que Rodríguez optó por quedarse en la antesala. En ese escenario, con corredores en tercera y primera base, y un out, Reyes indujo un rodado para dobleplay de Gorkys Hernández, el líder bate del circuito.

Lo que viene

Magallanes (24-25) y Tigres (24-27) volverán a enfrentarse el jueves, pero esta vez en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Ricardo Sánchez será el abridor por los bucaneros, en tanto, Nate Antone iniciará por los bengalíes.

Caribes descargó su poder en Lara

El equipo de Caribes de Anzoátegui se tomó en serio la idea de pasar la página por su derrota en la noche anterior en Caracas, y este miércoles atacó desde muy temprano y sin piedad al pitcheo de Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez para asegurarse de conseguir la victoria.

El marcador terminó a favor de los Caribes 16 carreras por 2 y el triunfo les permitió a los dirigidos por Asdrúbal Cabrera igualara a los crepusculares en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la temporada regular, que ya llegó a su décima semana.

La ofensiva de Caribes produjo ocho carreras en los tres primeros innings del partido en Barquisimeto, y sumó las otras ocho rayitas en la quinta entrada, un episodio en el que Diego Infante conectó un vuelacercas con las bases llenas para dejar la mesa servida para la celebración.

Diego Infante, que tuvo un lento inicio de temporada, se encendió en la hora buena y exhibe una línea ofensiva de .290/.371/.710, con un doble, cuatro jonrones, seis remolcadas y 1.081 de OPS, en nueve desafíos en diciembre.

Fueron cuatro los cuadrangulares que despacharon los bateadores de Caribes. Antes del estacazo de Infante habían mostrado su poder Carlos Pérez (para abrir la cuenta de carreras en el encuentro), Antonio Piñero y Leonel Valera. Cada uno de ellos impulsó tres rayitas.

Diego Infante tiene más confianza

Diego Infante llegó a cuatro partidos conectando cuadrangular, un lapso en el que ha remolcado nueve rayitas para la Tribu, y está encendido en un momento clave para las aspiraciones de su novena.

El despliegue ofensivo le permitió al mánager Cabrera manejar mejor su pitcheo y su abridor, Ángel Cuenca, llegó hasta el sexto inning. No lo completó porque después de un out se complicó y recibió el imparable de Yohendrick Piñango que produjo las dos carreras de Cardenales. Quienes vinieron en su relevo hicieron un trabajo perfecto al no permitir hits ni anotaciones en 3.2 entradas.

Cuenca (2-1, enfrentó a 22 bateadores en 5.1 entradas) fue el ganador y la derrota se la llevó el abridor de Lara Keyvius Sampson (1-1, 1.1 innings de labor, 3 hits, 6 carreras, 4 boletos).

Lo que viene

Este jueves se jugará en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto el segundo choque de esta serie entre Cardenales y Caribes (y penúltimo de la temporada regular entre ambos equipos). Están anunciados como abridores Robert Colina por los dueños de casa y Eduardo Salazar por Anzoátegui.

Bravos blanqueó a Tiburones con inspirado Jorge García

La noticia del fallecimiento de su sobrino llenó de fuerza interior a Jorge García para realizar uno de sus mejores trabajos de esta temporada. El panameño lanzó seis ceros, toleró apenas dos hits y fue la figura clave en el triunfo de Bravos 9-0 sobre Tiburones.

“Este juego tiene un significado muy grande para mí, porque él era lo más querido que yo tenía. Estamos pasando por momento duro en la familia, pero yo creo que él fue la guía, fue él quien me dio ese juego”, le confesó Jorge García al periodista de IVC Networks, Carlos Valmore Rodríguez.

Con ayuda divina o no, con este triunfo los Bravos también alargaron la pesadilla de los escualos en el estadio de Guatamare. La Guaira tiene siete derrotas consecutivas en sus partidos del calendario regular entre la temporada 2024-2025 (4) y la 2025-2026 (3).

Jorge García aisló dos hits y un boleto, mientras ponchaba a cuatro en 6.0 innings en blanco

Solo carreras locales

La producción ofensiva de la casa fue a cuentagotas contra Zac Grotz en los primeros siete episodios.

En el primer inning, inauguraron el marcador luego de sencillo de Breyvic Valera, quien luego llegó a tercera base por imparable de Alexi Amarista y pisó el plato ayudado por un rolling a la inicial de Wilson García.

Al cerrar el segundo tramo, los neoespartanos fabricaron su segunda carrera a través de un jonrón sin gente en base de Edward Olivares. “En ese turno simplemente fui a atacar sus pitcheos, darle al que yo quería. Le di el batazo a una slider que se le quedó en el medio. La aproveché”, contó el exgrandeliga.

Margarita puso el duelo 3-0 en la baja de quinto capítulo gracias a un doble productor de Valera para traer al home a Moisés Gómez. De allí en adelante el partido fue de ellos y remataron con un racimo de seis anotaciones frente al relevo guarista en el octavo tramo.

Breyvic Valera ligó cuatro hits por segunda vez en un partido en la campaña y remolcó tres anotaciones

Lo que viene

Los dos equipos seguirán en el estado Nueva Esparta para disputar el segundo juego de la serie que sostienen esta semana. Por la visita abrirá en este compromiso el derecho Ángel Macuare, mientras que por los locales irá a la loma el panameño Abdiel Saldaña.

Tabla de posiciones de la LVBP

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Bravos de Margarita 50 29 21 .580 0

Caribes de Anzoátegui 48 25 23 .521 3

Cardenales de Lara 50 26 24 .520 3

Magallanes 49 24 25 .490 4.5

Águilas del Zulia 49 24 25 .490 4.5

Tiburones de La Guaira 50 24 26 .480 5

Tigres de Aragua 51 24 27 .471 5.5

Leones del Caracas 49 22 27 .449 6.5

Juegos para este jueves 18-12

Leones vs Águilas 07:00 PM Estadio Luis Aparicio

Caribes vs Cardenales 07:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Tiburones vs Bravos 07:00 PM Estadio Nueva Esparta

Navegantes vs Tigres 07:00 PM Estadio José Pérez Colmenares