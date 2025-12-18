El concierto “Viva El Sistema en Navidad” se presentará el viernes 19 y sábado 20 de diciembre a las 4:00 p.m., y el domingo 21 de diciembre a las 11:00 a.m., en la Sala Simón Bolívar de Quebrada Honda.

La entrada será libre, con capacidad limitada, como parte de la programación especial de fin de año del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, informa Diario 2001.

Talento en escena

El evento contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana, los Niños Cantores de Venezuela, los coros Regional Juan Bautista Plaza y Fedora Alemán de Montalbán, además de la Parranda de la Orquesta Simón Díaz.

La dirección musical estará a cargo de los maestros Adrián Ascanio, Genaro Quintana y Paola Otero, quienes conducirán un repertorio que conjuga tradición, identidad y celebración.

Repertorio navideño

El programa musical incluye villancicos como “De Contento”, “El Ángel Gabriel”, “Espléndida Noche” y “La Jornada”. A ellos se suman aguinaldos, parrandas y gaitas emblemáticas como “Corre Caballito”, “Burrito Sabanero”, “Luna Decembrina”, “Negrito Fullero”, “Qué te pasa viejo año”, “Feliz año pa’ ti” y “Fuego al Cañón”, en un recorrido sonoro por la Navidad venezolana.

Producción y narrativa

La esencia, texto, producción y dirección del concierto están a cargo de Víctor Salamanqués, mientras que la musicalización, adaptación, arreglo y orquestación corresponden a Adrián Ascanio.

La narración de las historias del repertorio estará a cargo de la violinista Victoria Madruga, quien aportará un hilo narrativo que conecta música y tradición.

Programación especial

Como parte de la temporada, el miércoles 17 de diciembre a las 4:00 p.m. se presentará “Jóvenes Arcos”, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la dirección del maestro Gonzalo Hidalgo.

Asimismo, el repertorio incluirá la “Serenata para Cuerdas, Op. 22” de Antonín Dvořák y “Noche Transfigurada” de Arnold Schönberg.

Cierre de temporada

La temporada “Viva El Sistema en Navidad” finalizará con el “Ciclo de Nueva Música. La creación musical y su narratividad: Reflector y Vehículo”, con músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y el Ensamble de Percusión Venus, interpretando obras de Dieter Lehnhoff, Pedro Freitas y Rommel Canino.