La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció un cambio histórico en la transmisión de los Premios Óscar: a partir de 2029, la ceremonia se emitirá exclusivamente a través de YouTube, marcando el fin de su vínculo con la televisión abierta. ABC continuará transmitiendo el evento hasta 2028, año en el que se celebrará el centenario de los premios.

El acuerdo convierte a YouTube en el socio global de la Academia hasta 2033 y en el hogar principal de todo el contenido relacionado con los Oscar, incluida la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de las nominaciones.

Una alianza con alcance global

Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la institución, destacaron que esta alianza permitirá ampliar el acceso a la programación de la Academia a una audiencia mundial sin precedentes.

Según explicaron, el carácter internacional de la organización hace de YouTube una plataforma estratégica para conectar con públicos diversos y beneficiar tanto a sus miembros como a la comunidad cinematográfica global.

YouTube, que cuenta con aproximadamente 2.000 millones de usuarios, transmitirá los Oscar de forma gratuita, además de ofrecerlos a los suscriptores de YouTube TV. La emisión incluirá pistas de audio en múltiples idiomas y subtítulos, reforzando su vocación de alcance global. Telemundo informa que las partes no revelaron los términos financieros del acuerdo.

Un precedente para los grandes premios

El movimiento representa un hito en la industria del entretenimiento, ya que es la primera vez que uno de los cuatro grandes premios —Óscar, Grammy, Emmy y Tony— abandona por completo la transmisión televisiva tradicional. Con este acuerdo, una de las transmisiones más vistas fuera de la NFL pasa a manos de Google.

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, calificó a los Óscar como una institución cultural esencial y aseguró que la alianza inspirará a nuevas generaciones de creadores y cinéfilos, manteniendo vivo el legado histórico del premio.

El adiós de ABC tras décadas de historia

ABC, propiedad de The Walt Disney Company, ha sido el principal hogar televisivo de los Oscar desde 1961, con la excepción de un breve período entre 1971 y 1975. En un comunicado, la cadena expresó su orgullo por haber transmitido la ceremonia durante más de medio siglo y reafirmó su compromiso con las próximas tres ediciones, incluida la del centenario en 2028.

Finalmente, la edición de los Premios de la Academia de 2025 fue vista por 19,7 millones de espectadores en ABC, una cifra ligeramente superior a la del año anterior, reflejando que, incluso en tiempos de transición, el interés por los Oscar sigue vigente.