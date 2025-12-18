Los inmigrantes irregulares venezolanos en Chile enfrentan una encrucijada desde que el ultraderechista José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales el pasado 14 de diciembre.

Entre el miedo a ser arrestados o retenidos y la amenaza de ser expulsados y forzados a regresar a Venezuela, muchos luchan por regularizarse antes de que Kast asuma el cargo el próximo 11 de marzo.

Aunque algunos políticos venezolanos residentes en Chile celebran la victoria de Kast, consideran que su discurso antiinmigración podría moderarse una vez en el poder.

Un informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) destaca que los venezolanos ya contribuyen con el 1,03% de la recaudación fiscal chilena, una cifra que podría aumentar al 1,28% con una regularización efectiva de los casi medio millón de venezolanos en el país, la población migrante con mayor intención de permanecer en la región.

Testimonios de inmigrantes como Manuel y Alma reflejan el temor a ser deportados, a pesar de haber construido una vida en Chile. Ambos expresan preocupación por la posibilidad de perder todo lo logrado y por la creciente xenofobia en el país.

Mientras, opositores venezolanos en el exilio celebran la victoria de Kast, temiendo que un gobierno de izquierda pudiera representar un riesgo para la comunidad venezolana en Chile.

La comunidad venezolana sigue en vilo, esperando que las políticas migratorias se apliquen con equilibrio y respeto a los derechos humanos, mientras la integración y el futuro de miles de personas permanece en juego.