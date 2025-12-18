La Comisión de la Unión Africana (UA) manifestó este jueves su inquietud por el «posible impacto negativo» de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ampliar la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, que ahora incluye a siete nuevas naciones, la mayoría africanas.

En un comunicado, el portavoz de la UA, Nuur Mohamud, señaló que la medida podría afectar negativamente los vínculos interpersonales, los intercambios educativos, la colaboración comercial y las relaciones diplomáticas que se han cultivado durante décadas entre Estados Unidos y África.

La UA reconoció el derecho soberano de todas las naciones a proteger sus fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero instó a EE. UU. a ejercer este derecho de manera equilibrada, basada en la evidencia y que refleje los vínculos y la colaboración de larga data entre ambas regiones.

Trump amplió la lista de países sujetos a prohibición total de viajes, que ahora incluye a Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria, además de personas con documentos de la Autoridad Nacional Palestina. También impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países, la mayoría africanos.

Con la ampliación, un total de 19 países enfrentan prohibición total de viajes a EE. UU., y otros 19 tienen restricciones parciales, lo que ha generado preocupación en la UA sobre el futuro de las relaciones bilaterales y la cooperación entre África y Estados Unidos.