Odúbel Herrera dio un vistazo al primer grupo de jugadores en la práctica de bateo de Navegantes del Magallanes, su nuevo equipo, mientras saboreaba una patilla y veía de refilón hacia el dugout contrario del Estadio José Bernardo Pérez, donde estaba Tigres de Aragua, su ahora ex club.

El jardinero fue adquirido por los bucaneros el domingo junto al infielder Gregory Barrios, desde los bengalíes, a cambio del jugador de cuadro Diego Castillo, posteriormente enviado a Cardenales de Lara.

“Estaba listo para el cambio. Incluso, antes del inicio de la temporada, ya había hablado con los Tigres sobre la posibilidad de ir a otro equipo, pero gracias a Dios, ya estamos acá”, dijo Odúbel Herrera a LVBP.com, el miércoles. “Sin embargo, me esperaba esto con cualquier otra organización, menos con Magallanes. Este fue mi equipo de infancia, así que me siento muy motivado”.

El zuliano, de 34 años de edad, sólo vio acción en 14 juegos esta campaña con Aragua, el último de ellos el 30 de noviembre. Posteriormente, salió del roster el 4 de diciembre.

“Pienso que ya, en un par de días, podremos contar con él en el roster diario”, comentó el mánager Yadier Molina sobre el patrullero. “Tiene un par de semanas que no juega. Bateó en una práctica hoy (miércoles) y vi que está en forma con el swing”.

Viejos conocidos

Odúbel Herrera, con los Filis de Filadelfia, fue rival frecuente en las Grandes Ligas durante siete zafras del boricua Molina, quien fue testigo principal como receptor de la línea ofensiva vitalicia de .338/.357/.532 que compiló el venezolano en 145 viajes al plato, contra los Cardenales de San Luis.

“Él sabe lo fastidioso que soy como bateador”, sonrió el patrullero sobre su nuevo piloto. “Es muy valioso tenerlo ahora como mánager. Creo que tendremos buena química”.

Molina, entretanto, le recuerda.

“Sé qué tipo de jugador es”, aseguró el estratega. “Su rol dependerá de los matchups de pitcheo. Hay que ver cómo están sus piernas, porque cuando tienes varios días sin jugar, no es lo mismo. Pero contamos con él, sin duda”.

El Novato del Año y Jugador Más Valioso de la LVBP en la 2014-2015, por su parte, asegura que acelera su puesta a punto para aportar de lleno en el Buque, su inesperado equipo de niñez.

“Toda mi familia es de las Águilas, pero en mi pueblo, San José, hay muchos seguidores del Magallanes”, apuntó Odúbel Herrera. “Será porque durante mucho tiempo lo vimos por televisión, y tienen mucha fama, por las finales. Siempre tuve ese deseo de estar acá y, finalmente, se me dio”.

Cotizado prospecto

El novato Gregory Barrios, entretanto, también viste ya el uniforme de los filibusteros, luego disputar apenas 10 juegos divididos en dos certámenes (2023-2024 y 2025-2026) con los aragüeños.

“Es una sensación muy bonita estar acá. Fue un cambio sorpresivo para mí, pero oportuno”, indicó el oriundo de Maracay, de solo 21 años de edad. “Ya había pasado por una situación así el año pasado. Así que lo tomé bien, porque son oportunidades que se presentan y hay que aprovechar”.

El ágil shortstop firmó al profesional en 2021 por 1,3 millones dólares con los Cerveceros de Milwaukee, organización que le envió en julio de 2024 a los Rays de Tampa Bay, a cambio del pitcher derecho Aaron Civale.

“Ha sido muy gratificante todo este proceso de desarrollo para mí. Todos los años aprendo un poco más”, valoró Barrios. “Milwaukee y Tampa trabajan de manera muy diferente, pero cada temporada se trata de mejorar cada aspecto del juego”.

Barrios ha estado considerado entre los 30 mejores prospectos de sus organizaciones según MLBPipeline

En el reciente Entrenamiento Primaveral, el maracayero fue invitado por los Rays, pero sólo pudo estar un puñado de días, debido a una inflamación en el codo derecho que le dejó fuera de acción cerca de cuatro meses.

“Fue un tiempo muy difícil para mí, porque la lesión ocurrió, precisamente, cuando estaba en el Spring Training de las Grandes Ligas y no pude compartir mucho con el equipo”, lamentó Barrios. “Pero pude regresar y ser regular en la parte final de la temporada”.

El aragüeño disputó en 2025, en total, 88 juegos entre la categoría Rookie (por rehabilitación) y Doble A con línea ofensiva de .244/.303/.284. Y a pesar de que robó 36 bases por segunda campaña seguida, él se encarga de definir su principal fortaleza.

“Mi principal característica es la defensa”, aseguró. “Siempre me he caracterizado por ser sólido con el guante”.