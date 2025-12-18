El Estadio Agustín Tovar «La Carolina» vive horas de cambios profundos. En un giro inesperado para el inicio de la temporada, el Zamora FC contará con un nuevo director técnico.

El último encargado de dirigir el cuadro zamorano, el entrenador José María Morr dejará la dirección técnica. Se ha informado del regreso del entrenador más laureado en la historia de la institución: Noel «Chita» Sanvicente.

El fin del ciclo Morr

Tras una etapa de altibajos donde el equipo buscaba recuperar su identidad competitiva, la institución blanquinegra y José María Morr decidieron poner fin a su relación contractual supuestamente por mutuo acuerdo.

A pesar del esfuerzo por consolidar un proyecto basado en la disciplina, los resultados recientes y la presión de la tabla aceleraron la salida del estratega larense, a quien el club agradeció su profesionalismo y entrega.

El regreso del «Rey» a su feudo

La noticia que paraliza al estado Barinas es la llegada de Noel Sanvicente como el posible nuevo timonel del «Tetracampeón». Sanvicente, quien grabó su nombre en letras de oro al llevar al Zamora a sus primeros títulos de Primera División.

Sanvicente asumirá el reto con el objetivo de devolverle el protagonismo perdido al equipo llanero en las últimas temporadas. Con el Noel y los refuerzos adecuados de seguro el cuadro llanero recuperara su identidad ganadora.

Su capacidad para potenciar jugadores es vital para la actual plantilla zamorana que cuenta con numerosos talentos jóvenes de la región. Otro aspecto importante es recuperar la conexión del equipo con la afición que siente un profundo respeto y admiración por Noel Sanvicente.

«Chita» ya está en Barinas y de llegar a concretarse su incorporación definitiva junto a su cuerpo técnico tendrá que planificar rápidamente la pretemporada. En enero arrancar la nueva temporada y hay que reorganizar la estructura del equipo para recuperar la mística de imbatibilidad en el estadio «La Carolina».