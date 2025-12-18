El presidente de la Cámara Regional de Carga (CRC), Jonathan Durvelle, señaló que el país tiene garantizado un 100 % la movilización del transporte de carga y sumó que los transportistas se han encargado «en todo momento» de ofrecer el traslado de los productos, a pesar de la situación que vive el sector.

Asimismo, comentó que «se están movilizando el 100% tanto de los productos que ingresan al país como de las exportaciones que se realizan, (así) como de lo que se está fabricando en la nación».

El gremialista manifestó que en Venezuela el «100 % de lo que se produce, de lo que se consume, se vende, se importa, se exporta, se moviliza a través de una Pick-Up, de un camión 350 o un 750″.

Jonathan Durvelle sostuvo sobre el movimiento de mercancía en la nación que «hubo un incremento aproximadamente entre un 25 % y 30 %, con respecto al año pasado».

Permisos para el paso hacia Colombia

Durvelle indicó que ciertos reglamentos por parte de Colombia «no permiten que muchos transportes puedan circular en Colombia y no así en Venezuela, es decir, los camiones colombianos pueden circular en Venezuela más no los venezolanos pueden transitar en Colombia, o digamos no todos».

A su vez, explicó en Unión Radio que hay una cierta cantidad de permisologías que tornan en este momento «demasiado difícil» poder conseguirlas. Sin embargo, añadió que eso no quiere decir que esté parado el intercambio comercial entre ambas naciones.