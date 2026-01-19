El venezolano Jorge Abreu, del equipo Fina Arroz CES Multimarcas, se coronó campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, mientras que su compatriota Diego Méndez obtuvo el segundo lugar y el colombiano Brandon Rojas el tercero.

En un video en Instagram de la Vuelta al Táchira, Abreu, de 35 años, reconoció que tuvo dificultades en la última y décima etapa, pero afirmó que pudo ganar tiempo para quedarse con el campeonato, que dedicó a sus familiares y compañeros de equipo.

Por su parte, Méndez, de 19 años, valoró su preparación para conseguir la segunda plaza, al tiempo que reconoció la labor de los preparadores de su equipo Lotería del Táchira.

Este domingo se disputó última etapa en un circuito de 99,3 kilómetros entre las ciudades Ureña y San Cristóbal, en el estado Táchira.

Durante esta carrera, el colombiano Ángel Gil obtuvo el primer lugar, mientras que los venezolanos Jesús Goyo y Diego Méndez se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente, de esta décima etapa.