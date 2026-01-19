El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este lunes una carta al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre en la que vinculó la negativa de Noruega a otorgarle el Nobel de la Paz con una menor prioridad hacia la paz global, al tiempo que exigió el control de Groenlandia por parte de la OTAN.

«Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos», escribió Trump en un mensaje filtrado por el corresponsal de PBS News, Nick Schifrin.

Trump relacionó esta postura con su interés expansionista en Groenlandia, territorio danés que considera vulnerable ante Rusia y China. «Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio… No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos», argumentó. Añadió que ha fortalecido más a la OTAN que nadie desde su creación y urgió: «El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia».

OTAN

Støre confirmó haber recibido el mensaje como respuesta a una comunicación suya y del presidente finlandés Alexander Stubb sobre aranceles a sus países. «Le explicamos nuestra postura y pedimos desescalar. Fue decisión suya compartirlo con líderes de la OTAN», dijo al diario VG. Noruega respalda a Dinamarca en Groenlandia y un rol responsable de la OTAN en el Ártico, aclarando que el Comité Nobel es independiente del Gobierno.

El Nobel de la Paz 2025 recayó en la opositora venezolana María Corina Machado por su defensa de los derechos democráticos. Durante una visita a la Casa Blanca el 15 de enero, ella le regaló su medalla a Trump en agradecimiento por el operativo que depuso a Nicolás Maduro, aunque Oslo recordó su intransferibilidad.

Trump insistió en Truth Social: «Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que elimine la amenaza rusa de Groenlandia. Ha llegado el momento, y se hará».