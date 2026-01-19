En la mañana de este domingo, un violento volcamiento de camioneta sacudió la Avenida Libertador de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, frente a la Iglesia Siervo, dejando varios heridos y daños significativos en la infraestructura vial. Testigos oculares aseguran que los tripulantes viajaban a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, lo que precipitó el siniestro.

​Funcionarios de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato al lugar, estabilizando a los lesionados en el sitio antes de trasladarlos al Hospital Ruiz y Páez, centro de referencia para emergencias en la región.

Se desconocen las identidades de los involucrados y el alcance exacto de las heridas, aunque fuentes preliminares hablan de politraumatismos generalizados.

El impacto fue tal que el poste del semáforo fue arrancado de raíz, generando preocupación entre residentes por el riesgo de accidentes adicionales en esta arteria de alto tráfico.

«Esperemos que pronto arreglen el semáforo, ya que el poste quedó destruido», clamó un vecino testigo, reflejando el llamado colectivo para una reparación urgente por parte de las autoridades competentes, posiblemente Corpoelec o la Alcaldía de Heres.