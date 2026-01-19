La Asamblea Nacional (AN) afrontará con prontitud los tres proyectos de ley presentados por la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez, afirmó este lunes su presidente Jorge Rodríguez (PSUV). «Lo afrontaremos con valentía, claridad y celeridad, como aporte al engrandecimiento del país», subrayó.

Los proyectos son la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos y la Ley de Aceleración de Trámites. Rodríguez agradeció la «valentía» de Delcy en su memoria y cuenta, y pidió reproducir extensivamente su discurso.

Al inicio de la sesión especial, Rodríguez resaltó que la Constitución guía a Venezuela «en la gloria y en los obstáculos», avanzando con el pueblo hacia paz y prosperidad. «Siempre tendremos patria, defenderemos nuestra independencia, soberanía e identidad», aseguró, comprometiéndose a un futuro «esplendoroso» como soñaron los libertadores.