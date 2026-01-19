La noche del jueves 15, Jhon Ley Jesús Cunama, de 24 años, y María Angélica Márquez Aguilera, de 18, ambos venezolanos, fueron brutalmente asesinados a tiros mientras dormían en el barrio Buritis de Boa Vista, Brasil.

El hombre falleció en el lugar por un disparo en el cuello, mientras la joven, herida en la cabeza, fue trasladada a un hospital pero sucumbió en la madrugada del viernes.

Testigos relataron que, tras los disparos, dos hombres vestidos completamente de negro abandonaron la vivienda y huyeron en motocicleta con rumbo desconocido, en lo que aparenta un ataque selectivo o ajuste de cuentas.

La pareja registraba antecedentes penales por tráfico de drogas, lo que sugiere motivaciones ligadas al narcotráfico en una zona fronteriza sensible como Roraima, donde operan bandas transnacionales.

Este doble crimen se suma a la ola de violencia contra migrantes venezolanos en Boa Vista, con reportes previos de ejecuciones similares en barrios periféricos por disputas de territorio criminal.

Autoridades brasileñas, incluyendo la Policía Militar de Roraima, investigan el caso bajo reserva, recolectando evidencias balísticas y testimonios. La comunidad venezolana en Buritis clama por mayor seguridad, en medio de tensiones migratorias persistentes.