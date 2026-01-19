Militantes chavistas confiaron este domingo en un pacto internacional para repatriar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados por EE.UU. el 3 de enero en Caracas. «Nuestra guerra va a ser diplomática… creemos que pudiera haber un acuerdo», dijo Eduardo Cubillán del PSUV.

Desde una plaza caraqueña, donde escribían cartas de apoyo, Cubillán calificó la captura como «derrota táctica» pero «victoria política» que levantó «el mundo» en solidaridad. Las calles bullen de «dolor y rabia» por la «bota imperial», que dejó 100 muertos, 112 heridos y daños en 463 apartamentos, según datos oficiales.

El chavismo convoca marchas exigiendo su liberación y respalda a Delcy Rodríguez como presidenta encargada desde el 5 de enero, por orden del TSJ.

Tensiones por presos políticos

Familias pernoctan fuera de cárceles demandando excarcelaciones tras anuncio de Jorge Rodríguez (8 de enero). ONG como Foro Penal reportan 139-155 liberados hasta el sábado, de ~700 totales, pero critican avance «a cuentagotas» y ausencia de lista oficial.

El Gobierno insiste en que Venezuela está «libre de presos políticos», atribuyendo detenciones a «hechos punibles».