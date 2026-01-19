Centenares de exiliados cubanos y venezolanos se reunieron este domingo en una iglesia de Doral (Miami-Dade) para una jornada de oración por la liberación de Cuba y Venezuela, organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC). El evento combinó misa y reflexión espiritual en busca de unidad y esperanza.

La misa, bajo el lema ‘Oración por una Venezuela libre y una Cuba libre’, se celebró en la iglesia cristiana Presencia Viva, bastión venezolano del condado. Orlando Gutiérrez, secretario general de ARC, destacó la solidaridad con oraciones internas en Cuba y el llamado a «potenciar espiritualmente al pueblo» para su refundación en Cristo.

Gutiérrez afirmó sentir en el corazón la cercanía de la libertad cubana, impulsada por la lucha popular. Las comunidades exiliadas observan con expectativa el rumbo de ambos países tras la captura de Nicolás Maduro por EE.UU. el 3 de enero en Caracas, ahora enfrentando cargos en Nueva York por narcotráfico.

Eida Diego, pastora participante, oró por «un nuevo amanecer» en Cuba: «Poder sentarnos en una mesa, opinar con libertad y votar por el gobernante que deseamos».