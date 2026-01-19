Deyker Rodríguez, funcionario de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) adscrito a la división motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue asesinado de un disparo en la cara este viernes 16 en el sector Macarao, Caracas. El oficial realizaba labores de inteligencia cuando un sujeto armado lo atacó sin mediar palabra.

Tras el impacto, Rodríguez fue trasladado de emergencia al Hospital Materno Infantil de Caricuao para estabilización previa a un centro de mayor complejidad, pero falleció minutos después de su ingreso pese a los esfuerzos del equipo médico.

Comisiones de la PNB hacen operativos en la zona, una de las más conflictivas de la parroquia Macarao, recolectando evidencias y testimonios para identificar y capturar al responsable.

Este homicidio se enmarca en la ola de ataques contra efectivos policiales en Caracas, donde la inteligencia estratégica enfrenta crecientes amenazas por bandas organizadas.

El de Rodríguez suma a recientes casos de funcionarios caídos en servicio, como otros agentes de la PNB en operativos similares, subrayando la vulnerabilidad de labores encubiertas en barrios de alta criminalidad. La institución lamenta la pérdida y promete justicia rápida.