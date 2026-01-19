Una veintena de venezolanos se concentró este domingo en la Plaza de Bolívar para exigir la liberación de «todos los presos políticos» en Venezuela, en una protesta de baja asistencia que interrumpió brevemente el flujo turístico. Entre consignas de «¡libertad!» y un mural de fotos sobre bandera nacional, denunciaron el impacto en familias y cuestionaron excarcelaciones oficiales post-captura de Nicolás Maduro.

Andrés Colina, secretario político de Vente Venezuela (partido de María Corina Machado), afirmó: «Alzamos la voz por más de 800 en mazmorras represivas y sus familias». Los manifestantes incluyeron a colombianos detenidos en Venezuela como «secuestrados».

Cifras en Disputa y Dilaciones

Colina contradijo al gobierno de Delcy Rodríguez, que celebra +400 liberaciones: Foro Penal y Plataforma Unitaria Democrática (PUD) registran solo 139-155 desde el 8 de enero, anunciado por Jorge Rodríguez tras la operación de EE.UU. Provea denuncia «dilaciones indebidas y abusos», con muchos bajo medidas cautelares que limitan libertad política.

El Ejecutivo insiste en «cero presos políticos», atribuyendo detenciones a delitos comunes. Esta protesta refleja tensiones persistentes en la diáspora venezolana en Colombia, amplificadas por cambios geopolíticos recientes.