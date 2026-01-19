La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025, pidió este domingo la liberación «inmediata e incondicional» de Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023 y símbolo de fortaleza para quienes resisten la represión en Irán. A través de X (antes Twitter), subrayó que la activista ha dedicado su vida a la defensa de la igualdad, justicia y derechos de las mujeres, pagando un altísimo precio por su compromiso con la libertad.

Machado envió solidaridad a Mohammadi, su familia y los presos políticos iraníes que sufren persecución por alzar la voz. «Narges, no estás sola. Tu coraje inspira a millones en todo el mundo. La justicia y la libertad triunfarán en Irán y en Venezuela», expresó, conectando las luchas de ambos países.

Las movilizaciones en Irán estallaron el 28 de diciembre tras el cierre de comercios en Teherán por la caída del rial, expandiéndose con gritos de «¡Muerte a la República Islámica!» y «¡Muerte a Jameneí!». El 8 y 9 de enero alcanzaron su pico, con actos de vandalismo contra bancos, organismos públicos e incendios de 53 mezquitas, según el Gobierno persa.

Mohammadi, en libertad condicional, fue detenida violentamente el 12 de diciembre durante un homenaje a Khosrow Alikordi, abogado hallado muerto en su oficina de Teherán. A fines de noviembre, denunció la prohibición permanente de salir del país y la negación de pasaporte para ver a sus dos hijos, a quienes no encuentra hace once años. Arrestada 13 veces y condenada en nueve, sigue alzando la voz contra la pena de muerte y la violencia hacia mujeres sin velo islámico.

Este pronunciamiento de Machado resuena en un contexto de solidaridad global entre disidentes, amplificando la visibilidad de causas compartidas contra autoritarismos.