El presidente argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el panameño José Raúl Mulino encabezarán la presencia latinoamericana conservadora en el Foro Económico Mundial (WEF), que inicia este lunes en Davos. Los tres, aliados ideológicos, coincidirán con la mayor delegación estadounidense jamás vista, liderada por Donald Trump y al menos cinco secretarios de su Administración.

Milei, principal socio regional de Trump, viaja con su hermana Karina Milei (secretaria general), el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. El año pasado, su discurso anti-izquierda y contra el «virus woke» marcó el foro; ahora, repite con énfasis en reformas liberales.

Noboa, enfocado en combatir el crimen organizado alineado con políticas trumpistas, lleva una comitiva nutrida: la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra de Economía Sariha Moya, entre cuatro funcionarios.

Ausencias Progresistas y Temas Candentes

El colombiano Gustavo Petro canceló para priorizar su reunión con Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca, tensa por la captura de Nicolás Maduro y amenazas similares contra Colombia. México envía a Alicia Bárcena (Medio Ambiente) en lugar de Claudia Sheinbaum, quien enfrenta presiones narco de Washington. Bolivia’s Rodrigo Paz también desistió, evitando ceder mando a su vicepresidente Edmand Lara por diferencias políticas.

Venezuela domina la agenda: EE.UU. busca controlar su economía petrolera post-Maduro. Otros conflictos incluyen aranceles trumpianos contra Europa por oponerse a la anexión de Groenlandia. «El contexto geopolítico más complejo desde 1945», advirtió Borge Brende, presidente del WEF, ante un foro hasta el viernes.

Esta alineación conservadora refleja el giro derechista en la región, con progresistas optando por diálogos bilaterales ante la hegemonía trumpista.