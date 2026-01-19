Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico (LMBP), afirmó este domingo que México asumió con éxito el reto de organizar la Serie del Caribe en apenas 40 días, defendiendo el compromiso regional con el evento. «A los mexicanos nos gustan los retos, somos responsables y lo hemos demostrado en otros deportes», declaró a EFE, destacando la preparación express de Guadalajara tras dificultades venezolanas.

La ciudad de Jalisco, sede del 1 al 7 de febrero, recibe a equipos de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y dos mexicanos: Charros de Jalisco (campeones vigentes) y Tomateros de Culiacán. Con historial de Mundiales de fútbol, Panamericanos 2011 y pasión local por los Charros, la urbe promete calidad organizativa.

Doble Oportunidad y Expectativas Altas

México suma nueve cetros, detrás de República Dominicana (23) y Puerto Rico (16). El año pasado, Charros cayó 1-0 en final ante Leones del Escogido. «El nivel de la Liga del Pacífico asegura buena representación; dos equipos en casa duplican chances», explicó Escobar, quien ve la final de liga como adelanto festivo.

Figuras como el bateador colombiano Reinaldo Rodríguez y el pitcher nicaragüense Ronald Medrano en Charros avivarán interés centroamericano. Preparativos avanzan con afición entusiasmada.

Miembro de la Confederación de Béisbol del Caribe, Escobar abrió la puerta a expansiones: «Estamos receptivos a innovaciones, como ligas invernales de Panamá y otros activos». México se posiciona como pilar caribeño, listo para brillar en su tierra.