La música venezolana se viste de luto tras el sensible fallecimiento de Jorge Chapellín, el legendario cantante y compositor, ampliamente recordado por ser la voz principal de la icónica agrupación Los 007, banda que se considera como una de las más influyentes del pop-rock nacional de las décadas de los 60 y 70.

El músico Euler Guillén confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

En un mensaje breve pero profundamente emotivo, que rápidamente se viralizó entre artistas y fanáticos, Guillén expresó «duele tu partida, pero te llevamos en el corazón».

Chapellín fue mucho más que un vocalista; fue el intérprete responsable de dar vida a algunos de los temas más emblemáticos de la época dorada del pop y la balada venezolana.

Su inconfundible voz quedó inmortalizada en canciones que lograron trascender el paso de las décadas, entre las que destacan ‘El Último Beso’, popularmente conocida por su desgarrador coro «¿Por qué se fue, y por qué murió?», y ‘Detén la Noche’.

Los 007, con su característico estilo romántico y melódico, consolidaron un sonido que marcó una pauta ineludible en la música nacional.