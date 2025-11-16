Un cargamento vital de 135 mil nuevas dosis de vacunas para el Programa Nacional de Inmunización (PNI) arribó al país en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, encabezó la recepción y detalló la composición del lotes: pentavalente, SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), neumococo (PCV10) y rotavirus.

Asimismo, expresó un profundo agradecimiento a la República de la India, señalando que la llegada de este lote forma parte de los acuerdos de cooperación estratégica firmados entre Caracas y Nueva Delhi.

Estuvo acompañada por el embajador indio en Venezuela, PK Ashok Babu, destacando la solidez de los lazos bilaterales.

Impacto directo en la salud infantil

Estas vacunas fundamentales para la población infantil venezolana con el fin de prevenir enfermedades de alto riesgo como rotavirus y Neumococo (PCV10), pentavalente y SRP.

La vicepresidenta finalizó reiterando el compromiso de garantizar el acceso universal y gratuito a la inmunización, priorizando la protección de la salud de los niños y niñas del país.