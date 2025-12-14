Los Mets de Nueva York incorporaron al bateador ambidiestro dominicano Jorge Polanco con contrato de 40 millones de dólares por dos temporadas, el mayor de sus 12 años en Grandes Ligas, según MLB.com.
Polanco, de 32 años, ofrece gran versatilidad en zona intermedia, campo corto y tercera base. Temporada 2024 lastrada por lesiones; en 2025 recuperó nivel con Mariners de Seattle, ayudando a Serie Campeonato Liga Americana (caída ante Azulejos Toronto).
En MLB promedia .263, 23 jonrones y 85 RBI. Carlos Mendoza apuesta por su aporte para postemporada 2026.
