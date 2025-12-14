El Surne Bilbao Basket mantuvo su invicto en Miribilla con victoria 93-75 ante Hiopos Lleida, más clara en marcador que en cancha, entrando provisionalmente en Top 8 de Liga Endesa que da Copa del Rey.
Diferencia de 18 puntos exagerada: igualdad hasta mediado último cuarto (72-66). Jaume Ponsarnau tomó iniciativa desde segundo cuarto, abriendo tras descanso. ‘Hombres de negro’ suman 5-0 casa; 0-5 fuera. Lleida pasa a 4-6.
Tryggvi Hlinason dominó (14 pts, 10 reb, 5 mates, 3 tap, 25 val), Darrun Hilliard (16 pts, 6 reb, 4 ast, 20 val) y Martin Krampelj (15 pts, 16 val). Día gris Pantzar (9), Jaworski (9+4 ast). Lleida coral: Ejim (15) brilló segundo cuarto.
Desarrollo del partido
Duelo ilerdenses: Bilbao sin Bagayoko inicial (3′), Lleida sin Batemon. Primer cuarto intenso: Lleida adelante (15-17). Segundo: parcial 8-0 Normantas (23-17); Ejim iguala (32-31 descanso).
Tercero: 15-5 Hlinason/Hilliard (47-36), Lleida resiste (64-57). Cuarto: triple Paulí ilusiona; Hilliard/Jaworski roban, Lazarevic triple sentencia 93-75.
Ficha técnica
Surne Bilbao 93-75 Hiopos Lleida
Bilbao: Frey, Normantas (10), Hilliard (16), Krampelj (15), Hlinason (14) –cinco–; Pantzar (9), Jaworski (9), Lazarevic (7), Petrasek (8), Sylla (5), Bagayoko.
Lleida: Walden (4), Paulí (12), Millán (5), Ejim (15), Diagne (2) –cinco–; Zoriks (11), Agada (5), Sanz (6), Shurna (7), Golomán (8), Krutwig.
Parciales: 15-17, 32-31 (descanso); 64-57, 93-75.
Árbitros: Pérez Pizarro, Araña, Lucas. Eliminado Ejim (m.40).
Incidencias: Jornada 10 Liga Endesa, Bilbao Arena-Miribilla. 7.903 espectadores. Descanso: lluvia peluches solidaria Cruz Roja.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!