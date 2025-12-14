El presidente Donald Trump normaliza relaciones con Bielorrusia, principal aliado de Rusia, levantando sanciones a cambio de indultos a presos políticos, en guiño al Kremlin para presionar paz en Ucrania.

La Casa Blanca ignora abusos derechos humanos por concesiones políticas. En plan paz original, EE.UU. ofreció fin sanciones y Rusia al G7 por cese guerra, rechazado por Europa.

Trump inició con llamada 15 agosto rumbo cumbre Putin-Alaska: exigió liberar presos a Lukashenko (poder desde 1994, represión 2020). «Hombre respetable», tuiteó pese críticas. Primero Belavia (2022), sábado potasio: Belaruskalia exportaba 10M toneladas (20% mundial) pre-2021.

Lituania cerró Klaipeda; Minsk usó puertos rusos/tren China. «Decisión inmediata», dijo embajador Ribakov (ONU).

Camino a Putin

Bielorrusia prueba normalización con Rusia. Lukashenko juega bandas: convenció Putin ceder nukes tácticas anti-OTAN. Emisario John Cole (2 días Minsk): «Lukashenko aconseja sobre Ucrania; larga amistad Putin útil».

Economía rusa estancada por hidrocarburos caídos impulsa trato. Minsk acogió Minsk II (2015); cedió territorio invasión 2022.

Regla simple: «Sanciones por presos» (Cole). Minsk liberó Nobel Ales Bialiatski (Viasna), Tijanovski (marido Tijanóvskaya), Kolésnikova, Babariko. >1.000 persisten. Ribakov: «Reuniones semanales hacia normalización plena».

Trump aspira Nobel Paz; agosto canjeó 25 rusos. Lukashenko alaba: «Comportamiento gusta». Trump/Melania respondieron telegrama navideño.

Ribakov: Lukashenko advirtió contra Venezuela: «Repetiría Vietnam, no conviene a nadie».