El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este domingo que el país ha potenciado la autonomía operativa del Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, en medio de tensiones con Estados Unidos que mantiene despliegue militar en el Caribe bajo argumento antinarcóticos.
«La FANB reconoce como mayor triunfo alcanzar independencia tecnológica y vigorización, pese bloqueo económico, sanciones y escalada belicista de EE.UU.», dijo Padrino en comunicado Instagram. Aseguró que hostilidades potencian creación de medios propios para robustecer defensa nacional.
«Con radares modernos, misiles, artillería antiaérea y aeronaves coordinadas con Aviación Militar, el CODAI se ha convertido en vanguardia defensiva», añadió.
Denuncia de F-18 en Golfo
El viernes, Padrino denunció intimidación por sobrevuelo F-18 que martes se internaron 40 minutos en espacio Golfo Venezuela, per Flightradar24. Durante acto 47 aniversario CODAI (VTV), sostuvo: «Tenemos capacidad para reaccionar, no sigan con operaciones psicológicas que no tragamos».
Dos F-18F biplaza hicieron tirabuzones antes rumbo norte, 50 km oeste Aruba, cerca USS Gerald Ford –mayor portaaviones EE.UU.– integrado a contingente Caribe desde agosto, máximo en décadas.
Caracas interpreta como amenaza «cambio régimen»; Washington alega narcotráfico.
