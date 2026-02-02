El pasado 3 de marzo de 2024, la vida de la familia Freitez cambió drásticamente. Ese día, José Luis Freitez, conocido como ‘El Guaro’, desapareció en las inmediaciones de la Plaza Bolívar de San Félix.

A sus 77 años, José Luis es una figura reconocida por su labor como cultor, artista y promotor de eventos deportivos.

José Luis se encontraba en un operativo de registro en la Plaza Bolívar acompañado por su hijo, Kleivenjavier. En un breve descuido, mientras su familiar realizaba un trámite cercano, José Luis —quien presentaba episodios de pérdida de memoria y desorientación— se retiró del lugar.

La última información que tuvieron de su paradero, fue ese mismo día en la pasarela de La Salle.

El Pastor José Freitez, otro hijo de ‘El Guaro’, dijo a Nueva Prensa Digital, que un conocido lo avistó desde un autobús, pero al desconocer su condición de salud, no sospechó que estaba extraviado. Desde entonces, se han sabido más de él.

Freitez dijo que han visitado hospitales e instituciones donde podría estar, sin éxito de poder dar con su paradero.

El día de su desaparición vestía una gorra azul, suéter verde y pantalón tipo jeans.

Un llamado a la solidaridad

La familia Freitez mantiene la esperanza de que «El Guaro» haya sido acogido por alguna familia o institución que desconozca su origen.

Se hace un llamado especial a los vecinos de las comunidades cercanas a la Av. Guayana, Casa de la Mujer y alrededores del 911, así como a casas de reposo y centros asistenciales.

Cualquier dato, por pequeño que sea, puede ser la pieza clave para llevarlo de vuelta a casa comunicarse al número telefónico 0416-792.91.67, propiedad de su hijo José Freitez.