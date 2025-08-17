José Quintana sigue escribiendo páginas doradas en la historia del béisbol latinoamericano. Con 36 años, el lanzador zurdo ha demostrado que el dominio, la constancia y la compostura son las claves que le han permitido mantenerse competitivo en la exigente Major League Baseball (MLB).

A lo largo de su trayectoria, el oriundo de Arjona, Bolívar, ha sabido reinventarse para aportar a equipos que confían en su experiencia y capacidad en el montículo, explica Líder en Deportes.

El ponche histórico en Cincinnati

Este domingo, en el Great American Ball Park, Quintana alcanzó un nuevo hito en su carrera.

En el tercer y último juego de la serie entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati, el colombiano registró su ponche número 1.800 en las Grandes Ligas. La hazaña llegó en la cuarta entrada, cuando hizo abanicar a Austin Hays con un cambio de velocidad para retirar el primer out.

Primer colombiano en alcanzar la cifra

Asimismo, con este logro, Quintana se convirtió en el primer lanzador colombiano en arribar a los 1.800 ponches en las mayores, una marca que lo coloca en la lista de grandes exponentes del pitcheo latinoamericano.

Los referentes latinos en ponches

El zurdo cafetero se suma a una selecta lista de 15 pitchers latinos que han superado esta cifra. El ranking lo lidera el dominicano Pedro Martínez con 3.154 guillotinados, seguido por Javier Vázquez (2.536), Bartolo Colón (2.535) y Félix Hernández (2.524). Más abajo figuran leyendas como Juan Marichal (2.303), Dennis Martínez (2.149), Fernando Valenzuela (2.074) y Johan Santana (1.988).

Finalmente, con 1.800 ponches, José Quintana reafirma su lugar en la historia y sigue poniendo en alto la bandera de Colombia en el béisbol de Grandes Ligas.