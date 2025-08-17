Este domingo 17 de agosto, la noticia del fallecimiento del actor británico Terence Stamp conmovió al mundo del cine. El intérprete, recordado por su carisma y su amplia trayectoria en Hollywood y Europa, murió a los 87 años, según confirmaron sus familiares a la agencia Reuters.

De Londres al estrellato mundial

Stamp nació en 1938 en Londres, en medio de los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial, cuyos bombardeos vivió de niño. En su juventud estudió publicidad y más tarde arte dramático, destacando por su físico imponente y estilo particular.

Su carrera despegó rápidamente en la década de los sesenta, cuando comenzó a trabajar en producciones británicas e italianas, colaborando con grandes nombres del cine como Federico Fellini.

El inolvidable General Zod

Su papel más recordado fue el del General Zod en las películas de Superman, donde encarnó al villano con una intensidad que lo convirtió en ícono de la saga.

No obstante, su versatilidad lo llevó a participar en una amplia variedad de géneros, desde el drama hasta la ciencia ficción. Entre sus trabajos más destacados figuran Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, Valkyrie y The Adjustment Bureau.

El mensaje de su familia

A través de un comunicado, la familia del actor expresó que Stamp “deja tras de sí una obra extraordinaria”. Asimismo, lo recordaron no solo como un intérprete talentoso, sino también como escritor, asegurando que “seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”. Los allegados pidieron respeto y privacidad en este momento de duelo.

Conmoción en la industria del cine

La noticia provocó muestras de pesar en la industria cinematográfica y entre sus seguidores alrededor del mundo. Aunque las causas de su fallecimiento aún no han sido reveladas, su partida marca el fin de una era para el séptimo arte.