En Ciudad Guayana, una nueva generación de estrategas se encuentran redefiniendo el panorama del «deporte ciencia» en el país. Se trata del Team Espartano, un club que trabajan en el Auditorio del CTE Cachamay.

Los niños, niñas y adolescente, que forman parte de este equipo, han logrado convertir los tableros, relojes y piezas en medallas nacionales, desafiando las dificultades logísticas y la falta de apoyo masivo a la disciplina.

Ajedrez bolivarense tiene nombres propios

El éxito del ajedrez bolivarense se escribe con nombres propios: Enrique Cabrera, Ivana Alfonso, Lya Arretureta y Milka Causarano.

Enrique Cabrera, quien ya ha representado a Venezuela en competencia internacionales, destacó su ambición para el 2026 en el ajedrez, indicando que buscará mejorar sus posiciones durante el año.

«En los torneos donde quedé subcampeón, mi meta es ser campeón». En 2025, «no me fue mal, pero quiero mejorar», dijo.

El ajedrecista ha sido campeón nacional en Falcón y subcampeón en Mérida.

Por su parte, la joven Ivana Alfonzo tuvo el segundo lugar en la categoría clásica en el Nacional, que se llevó a cabo en el estado Trujillo.

«El año pasado fui a dos nacionales, pero este año quiero esforzar múchisimo para asistir a más», dijo, reflejando su ganas de acumular más competiciones y premios en su palmares.

A ella se suma Lya Arretureta, quien ha competido en Puerto La Cruz y Maracay, recordó la alegría de sus victorias y el apoyo constante por parte de sus instructores.

«Me sentí alegra», al referirse a su participación en los campeonatos, resaltando el respaldo que ha recibido durante los torneos por parte de sus profesores y la confianza que les tramite en cada evento.

«Mis profes me dijeron que lo hice muy bien», apuntó Lya.

Milka Causarano ha escalado considerablemente posiciones desde un septimo lugar en Puerto La Cruz hasta una cuarta posición en un campeonato organizado en Ciudad Guayana y con ello ya tiene una mirada clara del futuro en este deporte mental.

«Como ajedrecista espero lograr nuevas metas y cada vez ir aprendiendo más», puntualizó.

Formación con raíces históricas

Para llegar a estos logros, los cuatro atletas se formaron en una modelo bastante importante en el Team Espartano, que va más allá de la práctica.

Emilio Ibarra, profesor del club, explicó que la formación comienza con la historia y las reglas básicas para luego estudiar a los clásicos.

«Casi siempre nos referimos a partidas de jugadores antiguos del siglo XVIII o XIX para que los niños entiendan la esencia», indicó.

Asimismo, detalló que «estudiamos especialmente a Paul Morphy, quien dio el impulso al ajedrez moderno; gracias a sus partidas, estos niños han progresado hasta sus logros de 2025», señaló Ibarra.

Ronaldo Ruiz, otro de los instructores del ajedrez, valoró la evolución que han tenido los atletas, señalando que «nos sentimos orgullosos de ellos».

A su vez, manifestó que «el aprendizaje ha sido satisfactorio y las expectativas para este 2026 son muy positivas».

Un camino difícil

Pese a contar con base formativa sólida y un camino de grandes éxitos, el desarrollo del ajedrez en Bolívar se ha convertido en una montaña difícil de escalar

Arístides Pulvett, profesor de ajedrez de gran trayectoria, ofreció una visión sobre la realidad del deporte en la región, describiéndola como una «montaña rusa» que se ha mantenido gracias a las academias privadas en la ciudad.

«Falta más compromiso por las autoridades. Necesitamos alianzas con el sector privado para que el apoyo no solo depende del público», afirmó.

Pulvett destaca la presencia de clubes como Team Espartanos en la entidad como el punto inicial para poder masificar el ajedrez, acotando que para un niño o adolescente puede asistir a un Nacional son costo logísticos altos y se requiere el apoyo tanto de las autoridades como el sector empresarial de Guayana.

Es importante resaltar que el ajedrez actualmente sobrevive y está buscando posicionarse gracias a la autogestión y el apoyo de la Fundación Social Cachamay, presidida por el comisario Alex Pantín, quien les ha facilitado los espacios del Audtoria del CTE al club para sus entrenamientos.

Para este 2026 la meta es clara que el ejemplo de Lya, Ivana, Enrique y Milka sé múltiple, que no solo ellos sean los representante de Bolívar, sino que más jóvenes puedan demostrar sus habilidades en escenarios nacionales, incluso internacionales, así estado pueda convertirse en una potencia ajedrecística nacional mediante la inversión y la creación de nuevos clubes.