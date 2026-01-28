El próximo 28 de febrero, el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, será el escenario de un duelo crucial para la división de los welter.

El invicto talento de Filadelfia, Tahmir Smalls, realizará la primera defensa de su título WBA Continental North America frente al doble retador mundialista Abel Ramos.

Tahmir Smalls (16-0, 11 KOs) llega a este compromiso tras un 2025 perfecto, donde sumó cuatro victorias que lo consolidaron como uno de los prospectos más sólidos de las 147 libras. El joven de 26 años capturó el cinturón continental el pasado mes de octubre tras vencer por decisión unánime a Jose Roman Vásquez.

Para Abel Ramos (28-6-3, 22 KOs), este combate representa el regreso al cuadrilátero tras su impresionante empate ante el campeón Mario Barrios en noviembre de 2024. A sus 34 años, el peleador de Arizona sabe que una victoria ante un prospecto en ascenso como Smalls lo pondría de inmediato en la conversación para buscar un título mundial.

Ramos, conocido por su potencia y su capacidad para dar espectáculos llenos de acción, contará con el apoyo de su gente en Phoenix.

«Estoy listo para dar un gran show para mi gente», afirmó Ramos.

La velocidad y el hambre de gloria del invicto serán sus principales armas para intentar abrumar a un veterano que ha estado en el ring con lo mejor de la división.

Abel Ramos posee la experiencia que Smalls aún no ha enfrentado. Su capacidad para asimilar castigo y conectar golpes de poder en los intercambios cortos podría ser el factor que decante la balanza si la pelea se extiende a los asaltos finales.