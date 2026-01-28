El ministro del poder popular para el deporte, Franklin Cardillo, encabezó una mesa de trabajo para afinar detalles y garantizar el éxito de la segunda edición de la Serie de las Américas de Beisbol que se disputará en Caracas y La Guaira del 5 al 13 de febrero próximo con entradas gratuitas.

La reunión contó con la participación de Renny Bernal, director general del comité organizador del campeonato, y tuvo como propósito abordar temas logísticos relacionados con el evento.

Plan efectivo

Durante la mesa de trabajo se analizaron detalles como el plan de transporte de las delegaciones, la agilización de los procesos de visado, el calendario y sistemas de seguridad.

El propósito de este encuentro es acelerar la puesta a punto del evento y asegurar que todas las selecciones cuenten con las condiciones ideales para su llegada, estadía y competencia.

Abierta para todos

Uno de los aspectos más relevante durante la reunión fue la confirmación de que este espectáculo beisbolista será totalmente gratuito.

Tanto el ministro del deporte como Renny Bernal destacaron que esta decisión busca que las familias venezolanas puedan disfrutar de torneo internacional, para llevar la alegría del beisbol a miles de aficionados y reafirmar el compromiso del gobierno nacional con el deporte como transformador social.

El torneo se disputará del 5 al 13 de febrero de 2026 y competirán novenas de Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

Dos escenarios

Los partidos se disputarán en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, con aforo para 40 mil espectadores, mientras que el diamante del Jorge Luis García Carneiro en Macuto, La Guaira, con capacidad para 14 mil 300 aficionados, funcionará como subsede.

Se jugará bajo el formato de todos contra todos con 21 juegos en la primera fase (14 en La Rinconada y 7 en Macuto), y los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales el 12 de febrero.

El partido por el tercer lugar y la gran final se celebrarán el 13 de febrero.