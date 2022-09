A través de la red social, Twitter, el líder opositor considerado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el próximo viernes, 16 de septiembre, ofrecerá un balance y rendición de cuentas de su gestión.

El objetivo de esta declaración es «combatir la propaganda de odio y de desinformación del régimen oficialista», según señaló Guaidó.

«Nos quieren hacer creer que no hay emergencia humanitaria y que los aportes para la ayuda humanitaria no son necesarios o que la lucha por la democracia no tendrá frutos. Si has tenido dudas sobre esto, fuiste engañado o desinformado», destacó.

El dirigente opositor adelantó que se hará un balance a la nación donde se rendirán cuentas de lo que se hace para enfrentar a la dictadura y recuperar la democracia.

Invitó a comunicarse mediante las redes sociales, a las cuales categorizó de ser «el único espacio que tenemos para comunicar».

Guaidó concluyó diciendo que recibir y difundir información oficial es enfrentar las mentiras del régimen.