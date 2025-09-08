El judo venezolano arrasó este sábado con cinco medallas de oro, seis de plata y dos de bronce durante la jornada única del selectivo centroamericano disputado en el tatami del Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández, de San Salvador.

En el marco de la clasificación a los primeros eventos multideportivos de la región correspondientes al nuevo ciclo olímpico Los Ángeles 2028, el judo consiguió una notable actuación sumando valiosos puntos al ranking de la disciplina con vista a la obtención de cupos a los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Lluvia dorada

La olímpica Anriquelis Barrios comenzó el torrente áureo dominando la categoría de los 63 kilos en el evento. Su paso en la justa lo inició en el pool C en el que fue superior sobre la local Amy Escobar por la vía del ippon para avanzar a la semifinal en la derrota por shido a la mexicana Nahomy Pozo.

En el combate decisivo, la criolla concretó con éxito su puesta en escena para quedarse con el metal de oro por la vía del ippon a Prisca Awiti, de México, su objetivo principal en la justa debido a que era la mejor posicionada en el ranking de la categoría.

El resto de metales dorados lo conquistaron Gabriela Miranda en la categoría de los -48 kilos, Jonheluis Patete (Bolívar) en los -90 y la medallista de plata de los Panamericanos Junior de Asunción, la también bolivarense, Audreys Pacheco, que se consagró en la categoría en los -57 kilos.

León invicta

En la categoría +78 kilos la medalla de oro se definió en un todos contra todos. Karen León marchó invicta liderando los cinco combates por la vía del ippon ante sus rivales salvadoreñas Génesis Paz, Marenko Izayana, Camila Rugamas y Daniela Enriquez.

La cosecha de plata la consiguieron los venezolanos Samuel Corzo en -100 kilos, el bolivarense Luis Amezquita que marcó su regreso al podio con un segundo lugar en los +100 kilogramos, el también guayanés Andrés Pariche en -73, Willis García en -66 kilos, Zunilda Chávez en los -78 kilos y Eliana Aguiar en -70.

Mientras que las preseas de bronce se la adjudicaron Leomaris Ruiz en -52 y también bolivarense Luis Pariche en -81.