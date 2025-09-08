El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, y su homólogo de Irán, Abás Araqchí, hablaron de la alianza entre sus países ante las que consideran «amenazas» de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana, informó este lunes el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante una conversación telefónica, el canciller venezolano agradeció al Gobierno iraní por «defender los principios y objetivos» de la Carta de las Naciones Unidas» y subrayó la «necesidad de respetar la soberanía nacional de Venezuela y la integridad territorial», según una nota de VTV, compartida por Gil a través de su canal de Telegram.

Además, aseguró que el Ejecutivo de Nicolás Maduro y el pueblo venezolano defenderán «su independencia, soberanía y derecho a la autodeterminación», y dijo esperar que las naciones integrantes del grupo BRICS, entre ellas Irán, y otros países de América Latina «condenen firmemente las acciones de Estados Unidos».

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló, en una nota oficial, que su titular condenó «enérgicamente las acciones unilaterales e intimidatorias» de EE.UU. y, en ese sentido, advirtió que amenazar con «el uso de la fuerza» a naciones independientes en desarrollo «constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales».

«Es fundamental que todos los Gobiernos responsables, reconociendo la gravedad de la situación actual, impidan la propagación de la anarquía y la inseguridad», afirmó el ministro persa, quien expresó el apoyo de su Gobierno a Venezuela ante -agregó- la «intimidación estadounidense».

Hace una semana, el Gobierno de Maduro reafirmó con Irán su «lucha conjunta» por la defensa de su soberanía, durante una reunión de Gil con el embajador iraní en Caracas, Ali Chegini.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció este lunes, durante su intervención en la cumbre virtual de los BRICS, las amenazas EE.UU. contra Venezuela, así como la agresión militar que sufrió su país en junio, la continuidad del conflicto en Gaza y los ataques israelíes contra Líbano y Yemen, como «pruebas claras del fracaso del orden mundial en garantizar la paz, la justicia y la seguridad internacional».

Venezuela advierte que enfrenta la «más grande amenaza» que haya vivido el continente en el último siglo, en referencia al despliegue militar estadounidense, al que Caracas ha respondido con una movilización de buques y de millones de milicianos, además de llamados a la ONU y a la comunidad internacional en general.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció este domingo un «refuerzo especial» de la presencia militar en cinco regiones del país, ubicadas, dijo, en la fachada caribeña y la atlántica.

Washington alega una lucha contra el narcotráfico, lo que rechaza Caracas, que denuncia un plan para provocar un cambio político en Venezuela.