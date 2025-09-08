Fatal accidente en la Troncal 10: autobús vuelca y se incendia con pasajeros atrapados

El siniestro ocurrió cerca de Villa Lola, cuando el vehículo que iba hacia Santa Elena volcó y se quemó. Testigos reportan que la falta de extintores impidió apagar el incendio y rescatar a algunas personas

Un trágico accidente de tránsito se registró este lunes en horas del mediodía en la Troncal 10, cuando un autobús Encava de 64 puestos, de color blanco con rojo, volcó de manera aparatosa y luego se incendió, dejando varias personas calcinadas. El siniestro ocurrió después del sector Villa Lola, entre los municipios Piar y Roscio, en la zona sur del estado Bolívar.

Según versiones extraoficiales, el vehículo venía desde Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco con destino final en Santa Elena, municipio Gran Sabana. Muchos pasajeros quedaron atrapados en el interior del autobús tras el volcamiento, lo que provocó que no pudieran escapar antes de que el incendio consumiera la unidad.

Testigos indicaron que el accidente sucedió poco después de pasar el punto de control policial en Villa Lola, en un tramo conocido como la «casa embrujada». Se desconoce qué causó que el conductor perdiera el control del vehículo.

Transeúntes intentaron auxiliar a los pasajeros que pedían auxilio, pero la ausencia de extintores y medios para apagar el fuego impidió una respuesta efectiva para rescatar a quienes permanecían dentro del autobús en llamas.

Hasta el momento, se reporta que siete personas lograron salir con vida, aunque la cantidad exacta de víctimas fatales aún no ha sido confirmada por las autoridades. Las investigaciones continúan para establecer las causas precisas de este lamentable hecho.