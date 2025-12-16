El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reiteró este lunes la necesidad de un «gobierno de emergencia» como primera misión, tras reunirse en el Palacio de La Moneda con el actual mandatario, Gabriel Boric.

El encuentro, protocolar de cara al traspaso del 11 de marzo, fue calificado por Kast como «muy positiva y republicana», refiriéndose al entendimiento entre fuerzas políticas por el bien del Estado.

«Fue una reunión muy republicana para conocer situaciones que requieren coordinación entre el Gobierno saliente y entrante», declaró Kast ante la prensa, acompañado de su esposa María Pía Adriasola (futura primera dama), el presidente del Partido Republicano Arturo Squella y su asesor económico Jorge Quiroz.

El ultracatólico eludió preguntas, pero enfatizó que el gobierno de emergencia se reflejará en «unidad nacional» para temas transversales como seguridad, salud y vivienda.

Kast, quien ganó con el 58,1% frente a Jeannette Jara en las 16 regiones —la segunda victoria más amplia en segunda vuelta desde la democracia (tras Bachelet-Matthei 2013)—, será el primer pinochetista en el poder 35 años postdictadura.

Ultraliberal económico, negocia en «La Moneda Chica» (Las Condes) con la derecha chilena diversa, sin mayorías parlamentarias.