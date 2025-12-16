El presidente de Chile, Gabriel Boric, solicitó este lunes a su sucesor, el ultraderechista José Antonio Kast, que la próxima administración respete los derechos adquiridos y continúe «muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, que son tareas de Estado».

«La implementación de la reforma de pensiones, permisos sectoriales, Ministerio de Seguridad Pública, proceso de vacunación a marzo, ley integral contra la violencia a la mujer, oficinas locales de la niñez y servicios locales de educación pública», detalló desde La Moneda.

«Hay muchas políticas que, independientemente de quién gobierne, deben seguir funcionando. Lo conversamos en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras», subrayó Boric, destacando el «clima positivo» del encuentro y la «continuidad de Estado, instituciones, servicio público y orden democrático».

Kast, quien ganó con el 58,1% en las 16 regiones —segunda victoria más amplia en segunda vuelta desde la democracia (tras Bachelet-Matthei 2013)—, acudió acompañado de su esposa María Pía Adriasola (futura primera dama), el presidente del Partido Republicano Arturo Squella y su asesor económico Jorge Quiroz. Será el primer pinochetista en el poder 35 años postdictadura.

El fundador del PR, victorioso en su tercer intento (tras 2017 y 2021), negocia en «La Moneda Chica» (Las Condes) con la derecha chilena diversa, sin mayorías parlamentarias, ante el traspaso del 11 de marzo.