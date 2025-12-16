La senadora colombiana Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), fue proclamada este lunes candidata del opositor Centro Democrático a las elecciones presidenciales de 2026.

La abogada de 47 años se impuso en una encuesta interna a las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín. «Queremos decirle a Colombia y al partido Centro Democrático que desde hoy nuestra candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia Laserna», anunció el presidente de la colectividad, Gabriel Vallejo, en un acto en Bogotá.

El partido destacó que esta decisión marca «un paso decisivo» con una líder de experiencia, carácter y visión clara. «Damos un paso firme para vencer en las urnas un modelo de gobierno castro-chavista que destruye Colombia», agregó Vallejo.

Valencia enfatizó que su candidatura es «un proyecto colectivo», no individual, y rindió homenaje al senador asesinado Miguel Uribe Turbay y a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, quien participó virtualmente.

Entre sus ejes: generar ingresos dignos, seguridad, lucha contra la pobreza, protección ambiental, apoyo a juventud, educación, emprendedores y mujeres, con un «sistema integral de cuidado» para madres cabeza de hogar.

Trayectoria y panorama electoral

Con más de 12 años en el Senado, Valencia defiende la institucionalidad, la seguridad democrática de Uribe, la libertad económica y los valores del partido. Es también nieta materna del filósofo Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes.

Representará al Centro Democrático en consultas interpartidistas de marzo 2026 para una candidatura única de derecha. Sin embargo, una encuesta del 1 de diciembre la ubica con solo 1,1% de intención de voto, detrás de Iván Cepeda (31,9%, Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (18,2%) y Sergio Fajardo (8,5%). La primera vuelta será el 31 de mayo y la segunda, el 21 de junio.