Las ligas de béisbol de México, Puerto Rico y República Dominicana notificaron su ausencia en la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela, según informó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) tras una Asamblea General Extraordinaria.

“Las ligas miembros comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir”, detalla el comunicado oficial de la CBPC, que reconoce las garantías organizativas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en estadios de Caracas y La Guaira.

La CBPC evaluará «de manera responsable» opciones para el torneo, sin detallar si incluye cambio de sede. Si persiste la decisión, participaría solo Venezuela con invitados como Colombia, Cuba, Panamá y Japan Breeze de Japón.

El anuncio ocurre amid tensiones políticas entre EE.UU. y Venezuela, agravadas por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. En 2019, un caso similar llevó el evento a Panamá por la coyuntura venezolana. La CBPC prometió actualizaciones oportunas.