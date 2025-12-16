Nicolás Maduro confió este lunes en que el pueblo estadounidense frenará a los «locos guerreristas» que pretenden una guerra por petróleo en Suramérica, ante el despliegue aeronaval de EE.UU. en el Caribe que califica de amenaza para un cambio de régimen.

«Sé que el pueblo de los Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas que quieren imponer una guerra por petróleo en Suramérica», expresó en su programa ‘Con Maduro +’, por Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro aseguró que movimientos sociales, sindicatos e iglesias cristianas de EE.UU. valoran la paz y respetan a Venezuela. Envió un mensaje bilingüe a los «amargados del imperio»: «Don’t worry, be happy. No crazy war, no blood for oil».

Agradeció protestas locales contra la «agresión» estadounidense, iniciada en agosto por supuesta lucha antidrogas pero denunciada como complot. EE.UU. no reconoce a Maduro y lo vincula al Cartel de los Soles, calificado de «invento» por chavistas como Diosdado Cabello.

Venezuela responde con movilizaciones militares permanentes. El despliegue US es el mayor desde la Guerra del Golfo (1990-1991), según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).