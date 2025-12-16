Un choque frontal entre dos vehículos en la Autopista José Antonio Páez, a la altura de Florentino, municipio Cruz Paredes, en Barinas, dejó dos personas fallecidas en la madrugada de este domingo, según reportó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) vía Protección Civil.

Al sitio acudió personal de rescate en coordinación con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Tránsito, confirmando el trágico saldo.

Un tercer afectado, con múltiples heridas y traumatismos, recibió atención prehospitalaria y fue estabilizado antes de su traslado de emergencia al Hospital Dr. Luis Razetti de Barinas.

Barinas registra altos índices de siniestralidad en esta autopista por exceso de velocidad, falta de señalización nocturna y tráfico de camiones pesados, según datos históricos de la Policía de Tránsito.

En 2024, similares colisiones sumaron al menos 15 fallecidos en la región, impulsando campañas locales de concientización. Autoridades investigan causas como posible invasión de carril, sin identificar víctimas aún.