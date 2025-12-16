Las puertas de Bielorrusia están abiertas para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si decide abandonar su país, afirmó hoy el presidente bielorruso Alexandr Lukashenko. La declaración surgió tras consultas el fin de semana con el emisario de la Casa Blanca, John Cole.

En una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV, difundida por la agencia estatal BELTA, Lukashenko enfatizó: «Maduro jamás fue nuestro enemigo. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él». Sin embargo, matizó que «este tema jamás ha sido abordado».

El líder bielorruso, conocido como el «último dictador de Europa», describió a Maduro como «un tipo duro, un chavista como Hugo Chávez: un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos». Descartó rumores en medios locales sobre un supuesto pacto de exilio: «Nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Hablamos más con los estadounidenses sobre Venezuela que con él sobre su dimisión».

Lukashenko rechazó las acusaciones del presidente Donald Trump que vinculan a Maduro con el narcotráfico, afirmando: «No tienen pruebas, y yo tampoco. Pienso que eso no es así». Alertó que las drogas, junto a hombres como el tráfico de personas y armas, requieren «nuevos métodos» y no «misiles». «Hay que reflexionar y no guerrear», insistió.

Criticó el no reconocimiento de EE.UU. a las elecciones venezolanas, advirtiendo que un ataque consolidaría al pueblo alrededor de Maduro. Recordó que esta práctica es habitual en Washington, incluso bajo Joe Biden.

Las reuniones Lukashenko-Cole culminaron con un indulto a 123 presos políticos bielorrusos, incluidos líderes opositores, a cambio del levantamiento de sanciones sobre el potasio de Minsk.

EE.UU. no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el «Cartel de los Soles», calificado como «invento» por funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello. Venezuela mantiene movilización militar permanente, ante el mayor despliegue naval estadounidense desde la Guerra del Golfo (1990-1991), según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).